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Acun Ilıcalı'dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nice forması giyen 22 yaşındaki Mohamed-Ali Cho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City'de
Burak Kavuncu
Mohamed-Ali Cho

Mohamed-Ali Cho

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nice
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Premier Lig'de mücadele eden Hull City, transfer dönemindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Fransa temsilcisi Nice'in genç hücum oyuncusu Mohamed-Ali Cho'nun transferini resmen açıkladı.

CHO İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Acun Ilıcalı dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City de 1

Hull City, 22 yaşındaki Mohamed-Ali Cho ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı. İngiliz ekibi, kanatlarda da görev yapabilen genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fransız oyuncunun transferiyle hücum hattını güçlendiren Hull City, yaz dönemindeki dikkat çeken hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

Acun Ilıcalı dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City de 2

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Hull City, Mohamed-Ali Cho için Nice'e 13 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, kariyerinde daha önce Real Sociedad forması da giymişti.

NICE'TE 10 GOLLÜK KATKI

Acun Ilıcalı dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City de 3

Mohamed-Ali Cho, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 37 karşılaşmada görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 5 gol ve 5 asist üreterek takımına toplam 10 gollük katkı sağladı.

Cho, 2023-24 sezonunun devre arasında Real Sociedad'dan Nice'e 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

HULL CITY'DE YAZIN 12. TRANSFERİ

Acun Ilıcalı dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City de 4

Mohamed-Ali Cho, Hull City'nin bu yaz yaptığı 12. transfer olarak kayıtlara geçti.

Kaplanlar daha önce Nobel Mendy, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Jens Hjertø-Dahl, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath, Jack Butland, Elliot Stroud, Hidemasa Morita, Matt Targett ve Óscar Zambrano'yu kadrosuna katmıştı.

SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADILAR

Acun Ilıcalı dan 12.transfer! Mohamed-Ali Cho Hull City de 5

Sergey Jakirovic yönetimindeki Hull City, yeni sezona Manchester United karşısında aldığı galibiyetle başladı. Kaplanlar, Lig Kupası'nda ise Stoke City'yi eleyerek yoluna devam etti.

Hull City, Premier Lig'in ikinci haftasında Coventry City deplasmanında sahne alacak.

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