Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik Zabrze oldu!

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

MAÇ TARİHLERİ

İlk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş maçı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

KADRO DEĞERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin eşleştiği Gornik Zabrze'nin kadro değeri 24 milyon Euro civarında olması dikkatlerden kaçmadı.

STADYUM KAPASİTELERİ GENİŞ

Polonya ekibi Gornik Zabrze, maçlarını 28.236 kapasiteli stadyumlarında oynuyor. Geçtiğimiz sezonu 56 puanla üçüncü bitiren Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemesi oynama hakkı kazanmıştı.

LUKAS PODOLSKİ DETAYI

Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin eşleştiği Gornik Zabrze'nin %8.3 ile hissedarı konumunda bulunuyor.