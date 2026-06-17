SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik Zabrze oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya'dan Gornik Zabrze oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik Zabrze oldu!
Emre Şen

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

MAÇ TARİHLERİ

İlk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş maçı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

KADRO DEĞERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin eşleştiği Gornik Zabrze'nin kadro değeri 24 milyon Euro civarında olması dikkatlerden kaçmadı.

STADYUM KAPASİTELERİ GENİŞ

Polonya ekibi Gornik Zabrze, maçlarını 28.236 kapasiteli stadyumlarında oynuyor. Geçtiğimiz sezonu 56 puanla üçüncü bitiren Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemesi oynama hakkı kazanmıştı.

LUKAS PODOLSKİ DETAYI

Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin eşleştiği Gornik Zabrze'nin %8.3 ile hissedarı konumunda bulunuyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'den bomba! Mourinho'nun ardından Bernardo SilvaReal Madrid'den bomba! Mourinho'nun ardından Bernardo Silva
Kayseri’de amatör maçta hakeme saldırı! Mücadele tatil edildiKayseri’de amatör maçta hakeme saldırı! Mücadele tatil edildi
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

'Sanırım gençken öleceğim' demiş! O şarkının çalmasını istemiş

'Sanırım gençken öleceğim' demiş! O şarkının çalmasını istemiş

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.