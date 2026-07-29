Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu heyecanı rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Turun dikkat çeken eşleşmesinde Avusturya ekibi Sturm Graz, İskoçya temsilcisi Hearts'ı her iki karşılaşmada da mağlup ederek adını üst tura yazdırmayı başardı.

İKİ MAÇTA DA HATA YAPMADILAR

İlk karşılaşmayı kendi sahasında 4-0 gibi net bir skorla kazanan Sturm Graz, deplasmanda oynanan rövanş mücadelesinde de sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki maç sonunda rakibine toplamda 6-0'lık üstünlük kuran Avusturya temsilcisi, rahat bir şekilde 3. ön eleme turuna yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ BU EŞLEŞMEDEYDİ

Alınan bu sonuç, temsilcimiz Fenerbahçe'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak.