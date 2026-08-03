Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak. Sturm Graz'ı elemesi halinde Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli olacak.

GÖZLER NYON'DAKİ KURADA

Futbolun kulüpler düzeyindeki üç büyük UEFA organizasyonunda play-off turu kura heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kaderini belirleyecek kura çekimleri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

KURA SAAT 13.00'TE

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 13.00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakiplerin belli olacağı kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşan Fenerbahçe, Avusturya temsilcisini geçmesi halinde play-off turunda şu iki eşleşmeden gelecek takımlardan biriyle karşılaşacak:

Lyon - Sparta Prag

Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise

Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi, bu eşleşmelerin galipleri arasından kura sonucunda belirlenecek.