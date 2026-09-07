Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar, kendi liglerinde bu hafta sahne aldı. Avrupa devlerinin mücadelelerinde Liverpool ve Roma galibiyet alırken, Atletico Madrid ile Villarreal haftayı mağlubiyetle kapattı.

LIVERPOOL DEPLASMANDA KAZANDI

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Ipswich Town deplasmanına konuk oldu. Arne Slot'un ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla tamamladı.

ATLETICO MADRID'E FARKLI MAĞLUBİYET

Fenerbahçe'nin İspanya'daki rakiplerinden Atletico Madrid ise Athletic Bilbao deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Bilbao, rakibini 3-0 mağlup ederken Atletico Madrid haftayı puansız kapattı.

ROMA'DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

İtalya Serie A'da Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

ASTON VILLA PUANLA DÖNDÜ

İngiltere'deki bir diğer Fenerbahçe rakibi Aston Villa, Hull City deplasmanında sahne aldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

VILLARREAL DEPLASMANDA YIKILDI

İspanya'da Villarreal, Deportivo ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Deportivo 3-2 kazandı ve Villarreal deplasmandan eli boş döndü.

SHAKHTAR DONETSK GERİDEN GELİP KAZANDI

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Karpaty deplasmanında mücadele etti. Ev sahibi ekip 1 gol bulsa da Shakhtar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

LASK'TAN DEPLASMANDA 3 PUAN

Avusturya'da Wolfsberger ile LASK karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

SLAVIA PRAG'DAN GOL ŞOV

Fenerbahçe'nin Çekya'daki rakibi Slavia Prag ise sahasında Brno'yu ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadelede adeta gol şov yaparak 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.

5 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 rakibinin bu haftaki performansına bakıldığında 5 takım galibiyet, 2 takım mağlubiyet, 1 takım ise beraberlik aldı. Liverpool, Roma, Shakhtar Donetsk, LASK ve Slavia Prag haftayı 3 puanla kapatan ekipler olurken, Atletico Madrid ve Villarreal sahadan yenilgiyle ayrıldı. Aston Villa ise Hull City deplasmanında 1 puan aldı.