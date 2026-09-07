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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, liglerinde haftayı farklı sonuçlarla tamamladı. 8 rakipten 6'sı galibiyet alırken, 1 takım mağlup oldu, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı?
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar, kendi liglerinde haftayı geride bıraktı. Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında Barcelona'nın farklı galibiyeti ve AEK'nın 5-0'lık zaferi dikkat çekerken, PSG haftayı mağlubiyetle tamamladı.

PSG EVİNDE ŞOK YAŞADI

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 1

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Monaco'yu konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

PSG'nin bu sonucu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri arasında haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

BARCELONA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 2

İspanya'da Barcelona, Valencia deplasmanına çıktı. Katalan devi, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek güçlü bir görüntü ortaya koydu.

Barcelona'nın deplasmanda aldığı farklı galibiyet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu rakiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

ASTON VILLA DEPLASMANDA 1 PUAN ALDI

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 3

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, Hull City ile karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Aston Villa böylece haftayı 1 puanla tamamladı.

SPORTING'DEN RAHAT GALİBİYET

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 4

Portekiz temsilcisi Sporting, sahasında Nacional'i ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sporting'in galibiyeti, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında haftayı kayıpsız tamamlayan ekiplerden biri olmasını sağladı.

LILLE DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 5

Fransa'da Lille, Toulouse deplasmanına çıktı. Konuk ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

Lille böylece Şampiyonlar Ligi öncesinde haftayı galibiyetle kapattı.

FEYENOORD'DAN 3 PUAN

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 6

Hollanda'da Feyenoord, NEC Nijmegen deplasmanında sahne aldı. Feyenoord, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmada aldığı 3 puanla Galatasaray'ın rakipleri arasındaki kazananlar kervanına katıldı.

STUTTGART'TAN FARKLI GALİBİYET

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 7

Almanya Bundesliga'da Stuttgart, Köln'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçerek taraftarının önünde 3 puana uzandı.

Stuttgart'ın hücumdaki etkili görüntüsü dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı.

AEK'DAN 5 GOLLÜ ZAFER

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı? 8

Yunanistan temsilcisi AEK ise haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. AEK, Aris'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı verdi.

Ev sahibi ekip, aldığı farklı galibiyetle haftayı moralli kapatan Galatasaray rakiplerinden biri oldu.

6 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 rakibinin bu haftaki sonuçlarına bakıldığında 6 takım galibiyet, 1 takım mağlubiyet ve 1 takım beraberlik aldı.

Haftanın en farklı galibiyetlerini Barcelona 5-0 ve AEK 5-0 ile elde ederken, PSG ise Monaco karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle dikkat çekti.

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galatasaray şampiyonlar ligi
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