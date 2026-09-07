Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri bu hafta ne yaptı?

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, kendi liglerinde haftayı geride bıraktı. Siyah-beyazlıların karşılaşacağı 8 takımın 5'i sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 ekip rakiplerine boyun eğdi.

BAYER LEVERKUSEN'DEN FARKLI GALİBİYET

Almanya'da Bayer Leverkusen, Union Berlin'i konuk etti. Leverkusen, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

MARSİLYA EVİNDE YIKILDI

Fransa'da Marsilya, sahasında Paris FC ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak Beşiktaş'ın rakipleri arasında haftayı kayıpla kapatan takımlardan biri oldu.

UNION SG DEPLASMANDA KAZANDI

Belçika temsilcisi Union SG, Charleroi deplasmanına çıktı. Konuk ekip, çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

CELTIC'TEN DEPLASMANDA 3 PUAN

İskoçya'da Celtic, St Mirren ile deplasmanda karşılaştı. Celtic, mücadeleyi 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

CRYSTAL PALACE'TAN FULHAM KARŞISINDA GERİ DÖNÜŞ

İngiltere'de Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Konuk Crystal Palace, rakibini 3-2 mağlup ederek zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

OMONIA, ARIS'E ŞANS TANIMADI

Kıbrıs'ta Omonia, Aris deplasmanında sahne aldı. Omonia, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Beşiktaş'ın rakipleri arasında haftayı 3 puanla kapatan ekiplerden oldu.

DORTMUND, HOFFENHEIM'I MAĞLUP ETTİ

Almanya'daki diğer mücadelede Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.

HAPOEL BEER-SHEVA'YA AĞIR DARBE

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hapoel Beer-Sheva ise sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak haftayı kötü bir sonuçla tamamladı.

5 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin bu haftaki sonuçlarına bakıldığında 5 takım galibiyet sevinci yaşadı, 3 ekip ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların rakipleri arasında en farklı galibiyeti 4-0'lık skorla Bayer Leverkusen alırken, Hapoel Beer-Sheva ise Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle dikkat çekti.