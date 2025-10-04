SPOR

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu belli oldu! 5 isim kadro dışı...

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 5 isim kadro dışında kaldı.

Burak Kavuncu

Süper Lig’de 8.haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Avrupa’da Nice karşılaşmasından galip ayrılan sarı lacivertlilerde Samsunspor maçı kadrosu açıklandı. 5 isim kadroda yer almadı…

İŞTE 5 İSİM!

Fenerbahçe nin Samsunspor maçı kadrosu belli oldu! 5 isim kadro dışı... 1

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosunda kaleci İrfan Can Eğribayat, stoper Rodrigo Becao, orta sahada Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş, ileri hatta ise Jhon Duran sakatlığı sebebiyle yer almadı.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ!

Avrupa'da Nice maçından galip ayrılan Fenerbahçe, ligde karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Samsunspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık.'' dedi

SAMSUNSPOR PAYLAŞTI

Samsunspor Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı deplasmanda yendiği maçın ardından Süper Lig'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
