SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin savunma bakanı Skriniar'a iki maç ceza!

Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'ye kötü haber PFDK'dan geldi. Maç içerisinde tribünlere yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilen Slovak savunmacı Milan Skriniar'a 2 maç ceza kesildi.

Fenerbahçe'nin savunma bakanı Skriniar'a iki maç ceza!
Emre Şen
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, savunmadaki liderini kaybetti. Kocaelispor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta gol sevinci sırasında tribünlere yönelik yaptığı hareket kameralara yansıyan Milan Skriniar'ın cezası netleşti.

FATURA KESİLDİ: 2 MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Slovak savunmacının eylemini "sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında değerlendirerek Skriniar'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Bu karar, Sarı-Lacivertli camiada şok etkisi yarattı.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Verilen 2 maçlık ceza, Fenerbahçe'nin fikstüründeki en kritik virajlardan birine denk geldi. Milan Skriniar, şu karşılaşmalarda formasından uzak kalacak:

Erzurumspor (Kupa)

Gençlerbirliği (Süper Lig )

Savunma kurgusunun en önemli ismi olan Skriniar'ın yokluğunda Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun stoper tandeminde kime şans vereceği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DE 2 MAÇ ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!
"Kral" evine döndü! Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı: İşte maliyeti ve o çılgın opsiyon maddesi!"Kral" evine döndü! Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı: İşte maliyeti ve o çılgın opsiyon maddesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Milan Skriniar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.