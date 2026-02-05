Fenerbahçe'nin savunma bakanı Skriniar'a iki maç ceza!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, savunmadaki liderini kaybetti. Kocaelispor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta gol sevinci sırasında tribünlere yönelik yaptığı hareket kameralara yansıyan Milan Skriniar'ın cezası netleşti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Slovak savunmacının eylemini "sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında değerlendirerek Skriniar'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Bu karar, Sarı-Lacivertli camiada şok etkisi yarattı.
Verilen 2 maçlık ceza, Fenerbahçe'nin fikstüründeki en kritik virajlardan birine denk geldi. Milan Skriniar, şu karşılaşmalarda formasından uzak kalacak:
Erzurumspor (Kupa)
Gençlerbirliği (Süper Lig )
Savunma kurgusunun en önemli ismi olan Skriniar'ın yokluğunda Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun stoper tandeminde kime şans vereceği merak konusu oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.
