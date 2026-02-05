Fenerbahçe'nin savunma bakanı Skriniar'a iki maç ceza!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, savunmadaki liderini kaybetti. Kocaelispor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta gol sevinci sırasında tribünlere yönelik yaptığı hareket kameralara yansıyan Milan Skriniar'ın cezası netleşti.

FATURA KESİLDİ: 2 MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Slovak savunmacının eylemini "sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında değerlendirerek Skriniar'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Bu karar, Sarı-Lacivertli camiada şok etkisi yarattı.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Verilen 2 maçlık ceza, Fenerbahçe'nin fikstüründeki en kritik virajlardan birine denk geldi. Milan Skriniar, şu karşılaşmalarda formasından uzak kalacak:

Erzurumspor (Kupa)

Gençlerbirliği (Süper Lig )

Savunma kurgusunun en önemli ismi olan Skriniar'ın yokluğunda Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun stoper tandeminde kime şans vereceği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DE 2 MAÇ ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.