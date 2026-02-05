SPOR

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu krizi! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sahasında Erzurumspor'u konuk ettiği maça Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı goller damga vurdu. Sarı-Lacivertli formayı giydiği günden beri beklentilerin altında kalan milli yıldız, müsait pozisyonları harcayınca Kadıköy'de tepkilerin hedefi oldu. Taraftar isyan bayrağını açtı: "Bu kadar da olmaz!"

Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Türkiye Kupası mücadelesinde sahasında Erzurumspor'u ağırlarken, gözler sezon başından beri performansı tartışılan Kerem Aktürkoğlu'nun üzerindeydi. Ancak yaşananlar, Sarı-Lacivertli taraftarlar için tam bir hayal kırıklığına dönüştü.

MÜSAİT POZİSYONLARI CÖMERTÇE HARCADI

Kadıköy de Kerem Aktürkoğlu krizi! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor 1

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında net fırsatları gole çeviremeyen Kerem Aktürkoğlu, tribünlere saç baş yoldurdu. Altı pas içinden yaptığı vuruşların isabetsiz olması ve son tercihlerdeki hataları sonrası Kadıköy tribünlerinden uğultular yükselmeye başladı.

KREDİSİNİ TAMAMEN TÜKETTİ

Kadıköy de Kerem Aktürkoğlu krizi! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor 2

Fenerbahçe'ye transferi büyük olay olan ancak Sarı-Lacivertli formayla bir türlü istenen ritmi yakalayamayan Kerem, Erzurumspor maçındaki görüntüsüyle kredisini tüketti. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. "X" platformunda (Twitter) TT olan oyuncu için binlerce sert mesaj atıldı.

