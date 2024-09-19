SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe’nin şikayetleri üzerine Galatasaray’dan sert cevap! "Oyunları boşa çıkacak"

Fenerbahçe’nin şikayetleri üzerine Galatasaray’dan sert cevap! "Oyunları boşa çıkacak"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 19:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etmesi hakkında açıklama yayınladı.

Fenerbahçe’nin şikayetleri üzerine Galatasaray’dan sert cevap! "Oyunları boşa çıkacak"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin 7 farklı kuruma yaptığı şikayetlere karşı sert açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ün yaptığı açıklama;

"Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.

Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye’de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.

Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur. Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur.

Aynı cesareti kendilerinden de bekliyoruz. Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz. Ve hafta sonu oynayacağımız maça tümüyle konsantreyiz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yıldız göndermesi!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yıldız göndermesi!

Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç gelişmesi!

Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç gelişmesi!

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması!

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.