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  4. Fenerbahçe'nin tek rakibi Arda'lı Real Madrid! En son tarih: 316 gün önce Trabzonspor maçı

Fenerbahçe'nin tek rakibi Arda'lı Real Madrid! En son tarih: 316 gün önce Trabzonspor maçı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 07:57
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Fenerbahçe, devam eden yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmıştı. Avrupa'da 185 takım arasında Real Madrid'in ardından ikinci sıraya oturan sarı-lacivertliler, kırılması zor bir rekora imza attı.

Fenerbahçe'nin tek rakibi Arda'lı Real Madrid! En son tarih: 316 gün önce Trabzonspor maçı

Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa'yı da mağlup edip yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmıştı.

EN SON 316 GÜN ÖNCE YENİLDİLER

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Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan Fenerbahçe, 32 maçlık namağlup serisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

TEK RAKİBİ REAL MADRID

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Avrupa'nın 10 büyük liginde ikinci takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Real Madrid'in ardında ikinci sırada yer alıyor. İspanyol devinin 37 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SERİLERİ

Real Madrid 37
Fenerbahçe 32
Man. City 27
Sporting 26
Feyenoord 24
Leipzig 14
Juventus 12
PSV 12
Arsenal 10
Alkmaar 10

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