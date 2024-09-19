Fenerbahçe'nin tek rakibi Arda'lı Real Madrid! En son tarih: 316 gün önce Trabzonspor maçı

Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa'yı da mağlup edip yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmıştı.
Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan Fenerbahçe, 32 maçlık namağlup serisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Avrupa'nın 10 büyük liginde ikinci takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Real Madrid'in ardında ikinci sırada yer alıyor. İspanyol devinin 37 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
Real Madrid 37
Fenerbahçe 32
Man. City 27
Sporting 26
Feyenoord 24
Leipzig 14
Juventus 12
PSV 12
Arsenal 10
Alkmaar 10