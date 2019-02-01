Fenerbahçe’nin TFF'deki listesinde Miha Zajc yok

Devre arası transfer döneminin son gününde İtalya temsilcisi Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin kadro listesinde yer almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi bankasında son transferler Serdar Aziz ve Tolgay Ali Arslan kadroda yer alırken, 14 kişilik yabancı kontenjanının tamamı dolu olduğundan Miha Zajc’ın ismi yer almadı.
Beşiktaş transfer bombasını patlattı!
Ali Koç'tan flaş UEFA açıklaması!
G.Saray bir transferi daha açıkladı!
G.Saray ikinci forveti KAP'a bildirdi!
Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!
Tahkim'den Skrtel'e indirim
Quaresma'ya şok ceza!
Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup
2018’de transfere 7,03 milyar dolar harcandı
Emre Güral ve Olcan Adın'da işlem tamam
Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı
Juventus kupaya veda etti
City bir gencini daha kaptırdı
Trabzon heyeti İsviçre'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum