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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği David Luiz kimdir? David Luiz nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

11.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Gustavo Henrique ve Luan Peres'i transfer etmesinin ardından şimdi de Flamengo'da oynayan David Luiz ile ilgileniyor. Fenerbahçeliler, basında yer alan haberlerin ardından internette genç futbolcuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği David Luiz kimdir? David Luiz nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte yıldız futbolcu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği David Luiz kimdir? David Luiz nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Stoper hattını sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe, David Luiz'i trabsfer etmek istiyor.

DAVİD LUİZ KİMDİR?

David Luiz 22 Nisan 1987 yılında Diadema, São Paulo, Brezilya'da dünyaya geldi.

David Luiz Brezilya Série A ekiplerinden Flamengo'da oynamaktadır.

Brezilyalı oyuncu, futbola 1999'da São Paulo kulübünde başlamıştır. 2002'de Vitória kulübüne transfer olan Luiz, 2006-2007 yılları arasında Brezilya'nın ikinci ligi olan Série B (Brezilya)da oynamıştır.

David Luiz'in profesyonel futbol kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.

David Luiz'in profesyonel futbol kariyeri:

2006-2007 Vitória
2007 → Benfica (kiralık)
2007-2011 Benfica
2011-2014 Chelsea
2014-2016 Paris Saint Germain
2016-2019 Chelsea
2019-2021 Arsenal
2021- Flamengo

David Luiz'in milli takım kariyeri:

2007 Brezilya U-20
2010-2017 Brezilya

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David Luiz fenerbahçe flamengo fc
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