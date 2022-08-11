Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği David Luiz kimdir? David Luiz nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Stoper hattını sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe, David Luiz'i trabsfer etmek istiyor.
David Luiz 22 Nisan 1987 yılında Diadema, São Paulo, Brezilya'da dünyaya geldi.
David Luiz Brezilya Série A ekiplerinden Flamengo'da oynamaktadır.
Brezilyalı oyuncu, futbola 1999'da São Paulo kulübünde başlamıştır. 2002'de Vitória kulübüne transfer olan Luiz, 2006-2007 yılları arasında Brezilya'nın ikinci ligi olan Série B (Brezilya)da oynamıştır.
David Luiz'in profesyonel futbol kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.
David Luiz'in profesyonel futbol kariyeri:
2006-2007 Vitória
2007 → Benfica (kiralık)
2007-2011 Benfica
2011-2014 Chelsea
2014-2016 Paris Saint Germain
2016-2019 Chelsea
2019-2021 Arsenal
2021- Flamengo
David Luiz'in milli takım kariyeri:
2007 Brezilya U-20
2010-2017 Brezilya
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