SPOR

Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan oyuncular belli oldu. İşte Radyospor'dan Özgür Sancar'ın iddia ettiği o isimler...

Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca'yı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca'yı transfer listesine aldı.

Ersun Yanal oyuncuyu özellikle talep ediyor. Talisca transferi gerçekleşirse Fenerbahçe 1-2 transfer seçeceğini de böylelikle elemiş olacak.

Ersun Yanal oyuncuyu özellikle talep ediyor. Talisca transferi gerçekleşirse Fenerbahçe 1-2 transfer seçeceğini de böylelikle elemiş olacak.

Fenerbahçe, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak istiyor. Ayrıca sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemek istiyor.

Fenerbahçe, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak istiyor. Ayrıca sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemek istiyor.

Çin'de lig bitti ve uzun bir transfer dönemi başlıyor. Talisca'nın Mayıs'a kadar Türkiye'de oynaması Çin takımı için bir avantaj olabilir.

Çin'de lig bitti ve uzun bir transfer dönemi başlıyor. Talisca'nın Mayıs'a kadar Türkiye'de oynaması Çin takımı için bir avantaj olabilir.

Jorge Mendes, Ahmet Bulut’la çalışıyor. Talisca Mendes'in oyuncusu olduğu için Bulut, Fenerbahçe adına görüşmeleri yürütüyor.

Jorge Mendes, Ahmet Bulut’la çalışıyor. Talisca Mendes'in oyuncusu olduğu için Bulut, Fenerbahçe adına görüşmeleri yürütüyor.

Fenerbahçe'de birinci seçenek Anderson Talisca. Olmama ihtimaline karşı Rennes forması giyen Hatem Ben Arfa düşünülüyor.

Fenerbahçe'de birinci seçenek Anderson Talisca. Olmama ihtimaline karşı Rennes forması giyen Hatem Ben Arfa düşünülüyor.

Bilindiği gibi PSG'de kadroya giremeyen Ben Arfa, bedelsiz olarak Rennes ile anlaşmıştı.

Bilindiği gibi PSG'de kadroya giremeyen Ben Arfa, bedelsiz olarak Rennes ile anlaşmıştı.

Tolgay Arslan ise takas olarak düşünülüyor. Anderson Talisca transferi olursa Tolgay transferinin de rafa kalkacağı belirtildi.

Tolgay Arslan ise takas olarak düşünülüyor. Anderson Talisca transferi olursa Tolgay transferinin de rafa kalkacağı belirtildi.

Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın takımda kalmasını istiyor. Oyuncuyu kazanabileceğini biliyor ve gönderilmesinden yana değil.

Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın takımda kalmasını istiyor. Oyuncuyu kazanabileceğini biliyor ve gönderilmesinden yana değil.

Slimani'nin kiralık olarak başka takıma gitmesi için görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan da forvet mevkii için bir oyuncu arayışlarını sürdürüyor Fenerbahçe.

Slimani'nin kiralık olarak başka takıma gitmesi için görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan da forvet mevkii için bir oyuncu arayışlarını sürdürüyor Fenerbahçe.

Fenerbahçe forvet transferi için Zlatan Ibrahimovic'e transfer teklifinde bulundu. Yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı.

Fenerbahçe forvet transferi için Zlatan Ibrahimovic'e transfer teklifinde bulundu. Yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı.

Zlatan'ın menajeri Mino Raiola bir görüşme yapıldığı fakat Zlatan'ın ücret beklentisi yüksek olduğu için bu transfer gerçekleşmediği belirtildi.

Zlatan'ın menajeri Mino Raiola bir görüşme yapıldığı fakat Zlatan'ın ücret beklentisi yüksek olduğu için bu transfer gerçekleşmediği belirtildi.

Mino Raiola, Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyor. Nice, Balotelli'yi kadrosunda istemiyor, Fenerbahçe de İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor." (Ajansspor)

Mino Raiola, Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyor. Nice, Balotelli'yi kadrosunda istemiyor, Fenerbahçe de İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor." (Ajansspor)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe anderson talisca tolgay arslan hatem ben arfa mario balotelli

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

Ünal Karaman Ozan Tufan'ı takımda görmek istiyor

Ünal Karaman Ozan Tufan'ı takımda görmek istiyor

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

VAR'sız puan durumunda F.Bahçe şaşkınlığı!

VAR'sız puan durumunda F.Bahçe şaşkınlığı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'tan olay yaratan ceza!

Ali Koç'tan olay yaratan ceza!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
talisca alınsın isabetli bir transfer olur
Paralar boşa gitsin devam. Ulan şu verdiğiniz paraların 50 de birini alt yapılara yatırım yapsaydınız. Bugün fabrika gibi çocuk çıkardı.
25 milyon euro ya alinmis talisca ,fb ye vericekler 6 ayligina ,ipsiyon da alicaz artik 30 milyon a aliriz ,Yalacinin ....... 32 yasinda 1 sene oynamamis Ben Arfa!! Reyes ten akillanmadiniz yani ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Comolli'ye Galatasaray resti

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

Fenerbahçe'den son 15 yılın en kötü galibiyet yüzdesi

Son 15 yılın en kötü galibiyet yüzdesi

Elvir Baliç: Ersun Hoca bu takımla ne yapsın?

Elvir Baliç'ten Ersun Yanal sözleri

Ersun Yanal Ali Koç'tan 3 transfer istedi

Fenerbahçe'den 3 transfer

Slimani, mendil satan Suriyeli çocuğa 100 lira harçlık verdi

Slimani'den Suriyeli çocuğa harçlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.