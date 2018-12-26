Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca'yı transfer listesine aldı.

Ersun Yanal oyuncuyu özellikle talep ediyor. Talisca transferi gerçekleşirse Fenerbahçe 1-2 transfer seçeceğini de böylelikle elemiş olacak.

Fenerbahçe, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak istiyor. Ayrıca sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemek istiyor.

Çin'de lig bitti ve uzun bir transfer dönemi başlıyor. Talisca'nın Mayıs'a kadar Türkiye'de oynaması Çin takımı için bir avantaj olabilir.

Jorge Mendes, Ahmet Bulut’la çalışıyor. Talisca Mendes'in oyuncusu olduğu için Bulut, Fenerbahçe adına görüşmeleri yürütüyor.

Fenerbahçe'de birinci seçenek Anderson Talisca. Olmama ihtimaline karşı Rennes forması giyen Hatem Ben Arfa düşünülüyor.

Bilindiği gibi PSG'de kadroya giremeyen Ben Arfa, bedelsiz olarak Rennes ile anlaşmıştı.

Tolgay Arslan ise takas olarak düşünülüyor. Anderson Talisca transferi olursa Tolgay transferinin de rafa kalkacağı belirtildi.

Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın takımda kalmasını istiyor. Oyuncuyu kazanabileceğini biliyor ve gönderilmesinden yana değil.

Slimani'nin kiralık olarak başka takıma gitmesi için görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan da forvet mevkii için bir oyuncu arayışlarını sürdürüyor Fenerbahçe.

Fenerbahçe forvet transferi için Zlatan Ibrahimovic'e transfer teklifinde bulundu. Yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı.

Zlatan'ın menajeri Mino Raiola bir görüşme yapıldığı fakat Zlatan'ın ücret beklentisi yüksek olduğu için bu transfer gerçekleşmediği belirtildi.