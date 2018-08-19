SPOR

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cristian Ramirez İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Rusya Premier Ligi takımlarından Krasnodar’ın sol beki Cristian Ramirez, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a indi.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cristian Ramirez İstanbul'a geldi

Krasnodar’da başarılı bir performans sergileyen Ekvatorlu 23 yaşındaki genç futbolcu, kulübünden izin alarak İstanbul’a yola çıktı. Budapeşte’de bulunan futbolcu İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gideceği uçak biletini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ayrıca Ramirez Fenerbahçe spor kulübünü sosyal medya hesaplarından takibe aldı. Rusya medyasına göre Cristian Ramirez’e Krasnodar kulübü Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verirken, Ramirez’in anlaşması ve sağlık kontrolünden geçmesi durumunda Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cristian Ramirez Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Onceden Roberto carlos antre Santos simdi bunlar
KİM GELİRSE GELSİN HASAN ALİ'DEN İYİ OLUR
h.ali den de ismail den den iyidir tabiki carlos ,santos,caner etmez buna şükür bıktık şu aykutun azizin yanlış transferinden sat sat bitmiyor
Maalesef Fenerbahçe ve ekibi çöp transferler yapmaya devam ediyor, taraftarın kombine ve forma gelirleri, çöp oyunculara gidiyor.
Ayew e övgüler yağdıranlar şimdi nerede ne oldu kazma dedik kimse inanmadı
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