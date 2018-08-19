Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cristian Ramirez İstanbul'a geldi

Krasnodar’da başarılı bir performans sergileyen Ekvatorlu 23 yaşındaki genç futbolcu, kulübünden izin alarak İstanbul’a yola çıktı. Budapeşte’de bulunan futbolcu İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gideceği uçak biletini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayrıca Ramirez Fenerbahçe spor kulübünü sosyal medya hesaplarından takibe aldı. Rusya medyasına göre Cristian Ramirez’e Krasnodar kulübü Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verirken, Ramirez’in anlaşması ve sağlık kontrolünden geçmesi durumunda Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.





