Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cristian Ramirez İstanbul'a geldi

Krasnodar’da başarılı bir performans sergileyen Ekvatorlu 23 yaşındaki genç futbolcu, kulübünden izin alarak İstanbul’a yola çıktı. Budapeşte’de bulunan futbolcu İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gideceği uçak biletini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayrıca Ramirez Fenerbahçe spor kulübünü sosyal medya hesaplarından takibe aldı. Rusya medyasına göre Cristian Ramirez’e Krasnodar kulübü Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verirken, Ramirez’in anlaşması ve sağlık kontrolünden geçmesi durumunda Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!
''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu
Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı
Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi
Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 5 yorum