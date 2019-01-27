Fenerbahçe'nin transferde rotası İngiltere

32 YABANCI FUTBOLCUNUN 9'U İNGİLTERE'DEN Fenerbahçe, son 4 sezonda kadrosuna dahil ettiği 32 yabancı futbolcunun 9'unu İngiltere'den tercih etti. Bu sezon Ayew, Slimani ve Moses'ı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, geçen sezon ise Vincent Janssen'i kiralamıştı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki 2016-2017 sezonunda ise Martin Skrtel ve Jeremain Lens'i kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, İngiltere'den en çok ses getiren transferlerine ise 2015-2016 sezonunda teknik direktör Vitor Pereira döneminde imza attı. Söz konusu sezonda Manchester United takımından dünyaca ünlü Robin van Persie ve Luis Nani'yi transfer eden sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Lazar Markovic'i de kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler böylece son 4 sezonda İngiltere'den 9 yabancı oyuncu transferi yapmış oldu.

Son dönemde transferde İngiltere'de oynayan futbolculara ağırlık veren Fenerbahçe, bu sezon kadrosuna İngiltere'den 3. oyuncu transferini gerçekleştirdi. Son olarak ara transfer döneminde Chelsea'den Victor Moses'ı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sezon başında da Leicester City'den İslam Slimani ve Swansea City'den Andre Ayew'i aynı şekilde kadrosuna katmıştı.

9 TRANSFERİN 6'SI KİRALIK

Fenerbahçe, son 4 yılda İngiltere'den gerçekleştirdiği 9 transferin 6'sını kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, finansal fair play gerekçesiyle İngiltere'den yaptığı transferlerde ağırlıklı olarak kiralama yöntemine başvurdu. Bu sezon Ayew, Slimani ve Moses'ı kulüplerinden kiralayan Fenerbahçe, daha önceki yıllarda Janssen, Lens ve Markovic'i de aynı yöntemle kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, Van Persie, Nani ve Skrtel transferlerini ise bonservis bedeliyle yaptı.

32 TRANSFERDE 12 KİRALIK

Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde gerçekleştirdiği toplam 32 yabancı futbolcu transferinin 12'si kiralık oyunculardan oluştu. Sarı-lacivertliler, bu sezon dışında kiralama yöntemiyle yaptığı 8 transferin tamamıyla yollarını ayırdı. Bu süre içinde daha önce Oleksandr Karavayev, Moussa Sow, Luis Neto, Fabiano Ribeiro, Abdoulaye Ba, Lazar Markovic, Vincent Janssen ve Jeremain Lens'i transfer eden Fenerbahçe, bu oyunculardan sadece kaleci Fabiano ile 2 sezon geçirdi. Brezilyalı kaleciyi 2 sene üst üste kiralayan sarı-lacivertliler, daha sonra bu oyuncuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de bu sezon ise Yassine Benzia, Andre Ayew, İslam Slimani ve Victor Moses kiralık olarak forma giyiyor.