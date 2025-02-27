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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 14:28
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Rangers olmuştu. Temsilcimizin turu geçmesi halinde Roma-Athletic maçının kazananı ile eşleşecek. Ünlü futbol veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde eşleşeceği takımı açıkladı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

Ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmesiyle ilgili ihtimalini açıkladı.

FENERBAHÇE SON 16'YA YÜKSELDİ

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Anderlecht engelini aşarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertlilerin son 16 turunda ise rakibi İskoç ekibi Rangers olmuştu.

%32 İHTİMALLE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ...

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Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki olası rakibini açıkladı. %32 ihtimalle Athletic Bilbao-Fenerbahçe eşleşmesinin gerçekleşeceğini açıkladı. Roma'ya ise %27 ihtimal verildi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe
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