Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

Ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmesiyle ilgili ihtimalini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Anderlecht engelini aşarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertlilerin son 16 turunda ise rakibi İskoç ekibi Rangers olmuştu.
Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki olası rakibini açıkladı. %32 ihtimalle Athletic Bilbao-Fenerbahçe eşleşmesinin gerçekleşeceğini açıkladı. Roma'ya ise %27 ihtimal verildi.
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