Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu! İşte sarı lacivertlilerin rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci torbadan katılan sarı-lacivertlilerin rakipleri İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ!

Dinamo Zagreb (D)

Aston Villa

Ferencvaros

Viktoria Plzen (D)

Nice

FCSB (D)

Stuttgart

Brann (D)

LİG FORMATI

UEFA Avrupa Ligi’nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann