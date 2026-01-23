Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, kazanmak zorunda olduğu Aston Villa karşılaşmasından puan çıkaramayınca lig aşamasında 11 puanda kaldı.
Yapılan simülasyonlar, ilk 8 için gerekli puan barajının 16’ya yükseldiğini ortaya koyarken Sarı-lacivertliler son maçını kazansa bile en fazla 14 puana ulaşabilecek. Bu tablo, doğrudan son 16 turuna kalma ihtimalini %1’in altına düşürdü.
Temsilcimiz, lig aşamasındaki son sınavını 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.00’te Romanya temsilcisi FCSB’ye karşı verecek. Bu maç, Fenerbahçe’nin puan tablosundaki nihai konumunu belirleyecek. Sarı-lacivertliler ligi 9 ile 16. sıra arasında tamamlarsa play-off turunda "seribaşı" olma avantajını elde edecek ve rövanşı Kadıköy’de oynayacak.
Analiz şirketlerinin güncel olasılık hesaplamalarına göre Fenerbahçe’nin play-off turunda karşılaşabileceği takımlar netleşmeye başladı.
En güçlü ihtimal %10.57 ile Viktoria Plzeň olurken, onu PAOK (%10.04), Panathinaikos (%9.62) ve Lille (%8.80) takip ediyor.
Lig aşamasını ilk 8 dışında ancak 9-24 aralığında bitiren ekipler, son 16 bileti için play-off oynayacak. Bu turun kura çekimi 30 Ocak 2026’da yapılacak. İlk maçlar 17-18 Şubat’ta, rövanş mücadeleleri ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe için yalnızca galibiyet değil, skor da büyük önem taşıyor. Şu an 16. sırada bulunan sarı-lacivertliler, FCSB karşısında alacağı farklı bir galibiyetle 9-12 bandına yükselmeyi hedefliyor. Bu senaryo gerçekleşirse, play-off turunda 21-24. sıralardaki daha zayıf rakiplerle eşleşme ihtimali doğacak.
