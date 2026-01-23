Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, kazanmak zorunda olduğu Aston Villa karşılaşmasından puan çıkaramayınca lig aşamasında 11 puanda kaldı.

Yapılan simülasyonlar, ilk 8 için gerekli puan barajının 16’ya yükseldiğini ortaya koyarken Sarı-lacivertliler son maçını kazansa bile en fazla 14 puana ulaşabilecek. Bu tablo, doğrudan son 16 turuna kalma ihtimalini %1’in altına düşürdü.

GÖZLER SON MAÇTA

Temsilcimiz, lig aşamasındaki son sınavını 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.00’te Romanya temsilcisi FCSB’ye karşı verecek. Bu maç, Fenerbahçe’nin puan tablosundaki nihai konumunu belirleyecek. Sarı-lacivertliler ligi 9 ile 16. sıra arasında tamamlarsa play-off turunda "seribaşı" olma avantajını elde edecek ve rövanşı Kadıköy’de oynayacak.

PLAY-OFF’TA OLASI RAKİPLER

Analiz şirketlerinin güncel olasılık hesaplamalarına göre Fenerbahçe’nin play-off turunda karşılaşabileceği takımlar netleşmeye başladı.

En güçlü ihtimal %10.57 ile Viktoria Plzeň olurken, onu PAOK (%10.04), Panathinaikos (%9.62) ve Lille (%8.80) takip ediyor.

PLAY-OFF SİSTEMİ

Lig aşamasını ilk 8 dışında ancak 9-24 aralığında bitiren ekipler, son 16 bileti için play-off oynayacak. Bu turun kura çekimi 30 Ocak 2026’da yapılacak. İlk maçlar 17-18 Şubat’ta, rövanş mücadeleleri ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

SKOR DA ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe için yalnızca galibiyet değil, skor da büyük önem taşıyor. Şu an 16. sırada bulunan sarı-lacivertliler, FCSB karşısında alacağı farklı bir galibiyetle 9-12 bandına yükselmeyi hedefliyor. Bu senaryo gerçekleşirse, play-off turunda 21-24. sıralardaki daha zayıf rakiplerle eşleşme ihtimali doğacak.