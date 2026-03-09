SPOR

SON DAKİKA | Galatasaray'a dev müjde! Liverpool'un İstanbul kadrosu açıklandı: Tam 5 dünya yıldızı yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın akşam Galatasaray'ın konuğu olacak İngiliz devi Liverpool'da beklenen kadro açıklandı! Çeyrek final bileti arayan temsilcimiz için turun kapısını aralayacak o müthiş haberler Ada'dan peş peşe geldi. İlk maçta da sakatlanan Brezilyalı 1 numara Alisson Becker başta olmak üzere, Chiesa ve Isak gibi tam 5 süperstar İstanbul kafilesinde yer almadı. İşte dev maç öncesi ağır yaralı Liverpool cephesindeki son durum...

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde koca bir ülkenin çeyrek final umutlarını sırtlayan Galatasaray, yarın akşam saat 20.45'te İstanbul'da konuk edeceği Liverpool maçının hazırlıklarını sürdürürken, İngiliz devinden gelen haberler Sarı-Kırmızılı camiada büyük bir moral kaynağı oldu.

Zorlu rövanş öncesi son idmanını tamamlayan ve İstanbul uçuşu için hazırlanan Liverpool'un teknik heyeti, Galatasaray karşısında sahaya süreceği maç kadrosunu resmen duyurdu. Açıklanan listede yer almayan isimler ise maçın kaderini değiştirecek cinsten.

1 NUMARA YOK: ALİSSON YİNE SAKAT!

Ada ekibinin açıkladığı İstanbul kafilesinde en dikkat çeken eksik şüphesiz takımın kalesi oldu. Liverpool'un ve Brezilya Milli Takımı'nın tecrübeli eldiveni Alisson Becker, devam eden sakatlığı nedeniyle bu kritik rövanşta forma giyemeyecek.

Hatırlanacağı üzere Brezilyalı file bekçisi, iki takım arasında bu sezon daha önce oynanan karşılaşmada da şanssız bir sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

HÜCUM HATTINDA DA YIKIM: TAM 5 YILDIZ İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ!

Kırmızıların eksikleri sadece kalesiyle de sınırlı kalmadı. Galatasaray'ın zorlu randevusunda, Liverpool'un hücum ve orta saha hattındaki en önemli silahları da sahada olamayacak.

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmeye göre; Alisson'un yanı sıra savunmanın dinamik ismi Conor Bradley, orta sahanın savaşçısı Wataru Endo ve hücum hattının dünyaca ünlü süperstarları Federico Chiesa ile Alexander Isak da sakatlıkları ve çeşitli nedenlerle Galatasaray maçı kadrosuna dahil edilmedi. Temsilcimiz, eksiklerle boğuşan rakibi karşısında yarın akşam taraftarının da desteğiyle tur arayacak.

