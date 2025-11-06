Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Viktoria Plzen'den maç öncesi tepki çeken pankart! "Türklerle savaş kaçınılmazdır"

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşırken, maç öncesinde tribünlerde koreorografi yapan ev sahibi takım ülkemize yönelik hadsiz bir gösteri yaptı. İşte o koreorografi…

TRİBÜNLERDEN OLAY GÖRÜNTÜLER!

Viktoria Plzen taraftarları kale arkası tribününden pankart açtı. Panakartta, "Türklerle savaş kaçınılmazdır." ifadeleri yer aldı.

PLEZEN YÖNETİCİLERİ MAÇ ÖNCESİNDE AĞIRLADI

Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’de yönetim, maç öncesinde Fenerbahçe yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Yemeğe yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Viktoria Plzen Başkanı Adolf Sadek katıldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.