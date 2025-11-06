SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Viktoria Plzen'den maç öncesi tepki çeken pankart! "Türklerle savaş kaçınılmazdır"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen karşısına çıkarken, maç öncesinde Çekya taraftarlarının açtığı saygısız pankart sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Viktoria Plzen'den maç öncesi tepki çeken pankart! "Türklerle savaş kaçınılmazdır"
Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşırken, maç öncesinde tribünlerde koreorografi yapan ev sahibi takım ülkemize yönelik hadsiz bir gösteri yaptı. İşte o koreorografi…

TRİBÜNLERDEN OLAY GÖRÜNTÜLER!

Fenerbahçe nin UEFA Avrupa Ligi ndeki rakibi Viktoria Plzen den maç öncesi tepki çeken pankart! "Türklerle savaş kaçınılmazdır" 1

Viktoria Plzen taraftarları kale arkası tribününden pankart açtı. Panakartta, "Türklerle savaş kaçınılmazdır." ifadeleri yer aldı.

PLEZEN YÖNETİCİLERİ MAÇ ÖNCESİNDE AĞIRLADI

Fenerbahçe nin UEFA Avrupa Ligi ndeki rakibi Viktoria Plzen den maç öncesi tepki çeken pankart! "Türklerle savaş kaçınılmazdır" 2

Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’de yönetim, maç öncesinde Fenerbahçe yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.
Yemeğe yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Viktoria Plzen Başkanı Adolf Sadek katıldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00 53'
Viktoria Plzen Viktoria Plzen
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan'lı Shakhtar'dan rahat galibiyet!Arda Turan'lı Shakhtar'dan rahat galibiyet!
Samsunspor'dan Konferans Ligi'ne damga! Liderlik...Samsunspor'dan Konferans Ligi'ne damga! Liderlik...
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Çekya son dakika fenerbahçe pankart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.