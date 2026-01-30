SPOR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması tamamlanırken Fenerbahçe, FCSB deplasmanından aldığı 1-1’lik beraberlikle 12 puana ulaşıp 19. sıradan play-off biletini aldı. Nyon’da çekilen kura sonrası Sarı-Lacivertliler'in play-off turundaki rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması aynı anda oynanan 18 karşılaşmanın ardından sona erdi. Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma adını ilk 8'e yazdırıp doğrudan son 16'ya katılma hakkı elde etti.

Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu FCSB ile 1-1 berabere kalarak puanını 12'ye yükseltti ve 19. sırada lig aşamasını tamamladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

Dinamo Zagreb - Genk
Brann - Bologna
Ludogorets - Ferencvaros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10- ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

UEFA Avrupa Ligi UEFA kura çekimi son dakika fenerbahçe
