Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması aynı anda oynanan 18 karşılaşmanın ardından sona erdi. Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma adını ilk 8'e yazdırıp doğrudan son 16'ya katılma hakkı elde etti.

Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu FCSB ile 1-1 berabere kalarak puanını 12'ye yükseltti ve 19. sırada lig aşamasını tamamladı.

KURALAR ÇEKİLDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10- ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)