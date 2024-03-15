Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler Olympiakos ile eşleşti

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Union Saint-Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale çıkma hakkı kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - LOSC Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
Fenerbahçe, Olympiacos'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK
Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi finali Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.