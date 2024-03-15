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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler Olympiakos ile eşleşti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 14:28
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale çıkmasının ardından kura çekimi yapıldı. Seri başı olmadan yapılan eşleşmelerde temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finali geçmesi durumunda Aston Villa - Lille karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler Olympiakos ile eşleşti

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Union Saint-Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale çıkma hakkı kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - LOSC Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

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Fenerbahçe, Olympiacos'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

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Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

FİNAL YUNANİSTAN'DA

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UEFA Konferans Ligi finali Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

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