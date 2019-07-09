Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için Rizespor'a göndereceği oyuncular belli oldu

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinin detayları belli oldu.
TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro'nun yanı sıra Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak verdi.
Bu arada Fenerbahçe'nin bonservisiyle gönderdiği futbolcular için sözleşmelerine gelecek satıştan pay alma maddesi koydurduğu ifade edildi.
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