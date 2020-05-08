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Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a sezon sonunda kulüpte görev vermeyi planlıyor.Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan Ali Koç'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi.

Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

(İHA)

Yalçın Koşukavak'ın fotoğrafları...

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