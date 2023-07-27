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Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımdaki şifre çözüldü! Ferdi Kadıoğlu'nun golünde, Cengiz Ünder'in transferi gizli...

27.07.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonu şampiyon tamamlayabilmek için gemileri yakan sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı. Dün oynadıkları Zimbru maçında ilginç bir paylaşım yapan sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımdaki şifre çözüldü...

Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Türk statüsünde oynayabildiği için sarı-lacivertlilere büyük önem arz eden milli oyuncunun transferinde sona gelindi.

12 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Marsilya'ya 12 milyon Euro öneren sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Fransız kulübü, düşünmek için kısa bir süre istedi.

CENGİZ TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Bir yandan da Cengiz ile görüşen Fenerbahçe, milli oyuncuyu ikna etti ve anlaşma sağladı. Marsilya ile de pazarlıklarda sona gelindi.

ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Maçta ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş büyük alkış topladı. Sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşım ise Cengiz Ünder'in eski golünü işaret etti.

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