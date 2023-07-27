Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımdaki şifre çözüldü! Ferdi Kadıoğlu'nun golünde, Cengiz Ünder'in transferi gizli...

Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Türk statüsünde oynayabildiği için sarı-lacivertlilere büyük önem arz eden milli oyuncunun transferinde sona gelindi.

12 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Marsilya'ya 12 milyon Euro öneren sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Fransız kulübü, düşünmek için kısa bir süre istedi.

CENGİZ TEKLİFİ KABUL ETTİ

Bir yandan da Cengiz ile görüşen Fenerbahçe, milli oyuncuyu ikna etti ve anlaşma sağladı. Marsilya ile de pazarlıklarda sona gelindi.

ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Maçta ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş büyük alkış topladı. Sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşım ise Cengiz Ünder'in eski golünü işaret etti.



