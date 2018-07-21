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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.07.2018 22:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek isim Giuliano oldu.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Fenerbahçe’de daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı Giuliano giyecek.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu 10 numaralı formanın Persie’de olmasından olayı 20 numarayı giymişti. Takımdan Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda Giuliano 10 numaralı formayı terletecek.

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Giuliano Fenerbahçe

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