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Fenerbahçe'nin yeni forvetini duyurdular!

23.06.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de cuma günü yapılacak olağan genel kurulun ardından yönetimin transfere hız vermesi bekleniyor. Başkan Ali Koç, Pazartesi günü yeni teknik direktörün resmen açıklanacağını duyurdu. Transfere dair önemli açıklamalarda bulunan Koç, 'Forvet transferi yapacağız' dedi. Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe bir forvet transferi daha gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'nin yeni forvetini duyurdular!

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor. Sarı Lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferini daha bitiriyor. Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, Habertürk'te katıldığı programda yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

GÜNDEM FORVET TRANSFERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca transfere ilişkin flaş değerlendirmelerde bulunurken Samatta transferinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve yeni sezonda Serdar Dursun'un dışında forvet transferi yapacaklarını ifade etti.

"YENİ FORVET ALACAĞIZ, MECBURUZ"

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Ali Koç transfere ilişkin, "6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direkt eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi." ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN AÇIKLAMASI

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Ali Koç, Serdar Dursun transferi için, "Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı." ifadelerini kullandı.

BİR FORVET DAHA GELİYOR

Sarı Lacivertliler'de Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferi daha bitiyor. Fenerbahçe'de gelecek hafta transfer konusunda hareketli geçecek. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü oyuncu...

İSPANYOLLAR YAZDI

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sporting Lizbon forması giyen Sloven golcü Andraz Sporar'ın peşinde. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin gelecek hafta Sporar transferi için Sporting Lizon ile görüşme yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Sporar ile her konuda anlaşmaya varıldığını yazdı. Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Sporar'ın bu yaz Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
portekizmi yine bir vaka daha
bence ali koçla fb hiç şampıyon olamıcak hiç bilmio futbolu azız yıldırım gıbı diil aziz yıldırım işi biliodu iyi hoca getırıyodu ıyı oyuncu getırıyodu hakımdı ali koç çorbaya cevırdı takımı hoca desen hocalara secemedi

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