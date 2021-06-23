Fenerbahçe'nin yeni forvetini duyurdular!

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor. Sarı Lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferini daha bitiriyor. Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, Habertürk'te katıldığı programda yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

GÜNDEM FORVET TRANSFERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca transfere ilişkin flaş değerlendirmelerde bulunurken Samatta transferinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve yeni sezonda Serdar Dursun'un dışında forvet transferi yapacaklarını ifade etti.

"YENİ FORVET ALACAĞIZ, MECBURUZ"

Ali Koç transfere ilişkin, "6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direkt eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi." ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN AÇIKLAMASI

Ali Koç, Serdar Dursun transferi için, "Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı." ifadelerini kullandı.

BİR FORVET DAHA GELİYOR

Sarı Lacivertliler'de Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferi daha bitiyor. Fenerbahçe'de gelecek hafta transfer konusunda hareketli geçecek. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü oyuncu...

İSPANYOLLAR YAZDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sporting Lizbon forması giyen Sloven golcü Andraz Sporar'ın peşinde. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin gelecek hafta Sporar transferi için Sporting Lizon ile görüşme yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Sporar ile her konuda anlaşmaya varıldığını yazdı. Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Sporar'ın bu yaz Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



