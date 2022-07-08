SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur için hayret veren istatistik! Bakan bir daha bakıyor...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur için hayret veren istatistik! Bakan bir daha bakıyor...

08.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe, Watford forması giyen 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur'u transfer etti. Bu transferin ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Forvet olmasına rağmen kariyerinde sadece 1 golü bulunan Tiago Çukur akıllarda soru işareti bıraktı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer alacak Milli oyuncu için sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden eleştiriye başladı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur için hayret veren istatistik! Bakan bir daha bakıyor...

Yeni sezonda Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, Transfer çalışmalarını sürdürüyor.Kadrosuna Lincoln ve Bruma'yı katan sarı lacivertlilerin Watford forması giyen Tiago Çukur'u transfer etti. Fenerbahçe, A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

HAYRET VEREN İSTATİSTİK

FXIKsufXkAEWxfe

Tiago Çukur'un attığı tek gol İngiltere 3. Lig'de bulunuyor. Bu istatistik Fenerbahçe taraftarını bir hayli tedirgin etti.

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

96e06929fabe4781846c1b25ad4e504f

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!
187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!
Şike iddiası sonrası mahkemeye verdi! Olay...Şike iddiası sonrası mahkemeye verdi! Olay...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe tiago çukur kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı!

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı!

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi!

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.