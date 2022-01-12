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İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

12.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin 6 aylık yeni hocası oldu. Futbol kariyerine Sarıyer'de adım atan İsmail Kartal Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Kartal, Sarıyer'in ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. İşte ayrıntılar...

İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile anlaştı. Bunun ardından İsmail Kartal hakkında araştırmalar hız kazandı. Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplamda 8 kez millî formayı giydi.

İSMAİL KARTAL KİMDİR, NERELİ?

25 Mayıs 1961, Anadolukavağı doğumlu İsmail Kartal 60 yaşındadır. Gaziantepspor'a transfer olduktan sonra iki yıl burada oynayan Kartal, 1983-1993 yılları arasında forma terlettiği Fenerbahçe'de 235 oyuna çıktı ve 9'u penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da çıktığı 32 maçta 12 gol attı ve bu dönemde futbolculuk kariyerinin altın çağını yaşadı. 1994-1995 sezonda Adanaspor'da forma giydikten sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Fenerbahçe altyapısında çalışmasının ardından ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak edindi. Ardından Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başladı. Sezonun ortasına gelindiğinde bulunduğu görevi bıraktı ve Malatyaspor'a transfer oldu. Sonrasında Malatyaspor'u da bıraktı ve FB TV'de yorumculuk yapmaya başladı. 2007-2008 sezonunun 18. haftasından sonra Orduspor'u yönetmeye başladı. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğü görevini üstlendi.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014-2015 sezonun başında ise teknik direktör oldu. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etti. 11 Ekim 2015'te Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşma yaptı. 12 Kasım 2015'te Eskişehirspor'daki görevini bıraktı. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaştı ve sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aranın ardından takımı Süper Lig'e çıkarttı.


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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ismail kartala lafım yok saygım sonsuz ali koç defolup gitsin fb nin basından

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