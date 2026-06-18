Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal oldu!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, camianın günlerdir büyük bir merakla beklediği teknik direktör düğümü çözüldü. Kulüpte bugün gerçekleştirilen resmi açıklamayla birlikte takımın yeni patronu belli oldu.

İSMAİL KARTAL YENİDEN GÖREVDE!

Son günlerde kamuoyunda Aykut Kocaman isminin ağırlık kazanmasına rağmen Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, tercihini camiayı ve ligi çok yakından tanıyan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'dan yana kullandı.

"İKİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU ELİMİZDEN ALDILAR!"

İsmail Kartal, "Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. Üç dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. Bize güvensinler biz bu sene şampiyon olacağız." dedi.

"ÇOK DUYGULUYUM, ÇOK MUTLUYUM"

İmzayı attıktan sonra konuşan İsmail Kartal, "Çok duyguluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok da tecrübelendim. Dördüncü gelişim. Camianın evladı olarak mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." dedi.

"HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

İsmail Kartal, "Öncelikle Aziz başkanıma, Oğuz Çetin arkadaşıma teşekkür ediyorum. Dün beni sayın başkanımız Aziz Yıldırım'ın arayarak 'oğlum nasılsın' demesi dahi beni çok duygulandırdı.

3 Temmuz'da yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, Trabzon'da yaşadıklarımız...Sanki o günden bugüne devam ediyormuşum gibi. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda, hem Türkiye'de hem Avrupa'da, başkanımız ve Oğuz kardeşimle hepsinin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

İsmail Kartal, "Bizim Fenerbahçe camiasına ve taraftarına borcumuz var, şampiyonluk. Bundan sonra ne yapacağız; 99 puan aldığımız sezonu hatırlarsa taraftarımız, bugün dünya futbolunda trend 5 takım var, bu takımları izlerlerse taraftarımız, aynısıydı. Biz ekip olarak trendi yakından takip edebiliyoruz. Oğuz kardeşimle beraber çalıştığım için çok mutluyum. Taraftarımız merak etmesinler, onları tribünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, koşan ve iyi futbol seyredeceklerine dair, bundan önce yaptım, bundan sonra da yapacağımızı söyleyebilirim. Sadece benim çabam değil, bütün ekibimizin, medyamızın, taraftarımızın, birlikte hareket etmemiz lazım. Gol de yesek taraftarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.