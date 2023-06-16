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Fenerbahçe'nin yeni hocasını İtalyanlar açıkladı! Montella, Dzeko ile birlikte geliyor 'Bitti bu iş'

16.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ederken, listenin ilk sırasındaki isim geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın 'yollarımızı ayırdık' dediği Vincenzo Montella olurken, İtalyan basınından bu konuyla alakalı çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında takıma veda eden tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ardından yeni hoca arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Portekizli çalıştırıcının vedasının ardından birçok isim ortaya atılırken en çok konuşulanı ise Adana Demirspor’dan yeni ayrılan Vincenzo Montella. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da katıldığı bir programda Montella ile yollarını ayırdıklarını duyururken, söylentiler daha da dillendirilmeye başlanırken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Sarı-Lacivertliler'in yeni hocasını son dakika olarak geçtiği haber ile duyurdu.

'ANLAŞMA TAMAM'

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Fabrizio Romano Vincenzo Montella Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya oldukça yakın olduğunu duyururken, gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını okuyucularına aktardı.

DZEKO LİSTE BAŞI

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Ayrıca Romano, Montella'nın en çok istediği ismin ise 37 yaşındaki forvet oyuncusu Edin Dzeko olduğunun altını çizdi.

CUADRADO BOMBASI

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Montella'nın listesinde bulunan diğer bir ismin ise Juan Cuadrado olduğu da gelen bilgiler arasında. Juventus ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki kanat oyuncusunu, Vincenzo Montella'nın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

ORSOLINI'YI DE İSTİYOR

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Vincenzo Montella'nın transfer listesindeki üçüncü oyuncu ise Bologna'dan Riccardo Orsolini... Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini için temaslarının olduğu geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yansımıştı. Tecrübeli oyuncu için aynı zamanda Fiorentina ve Napoli'nin de devreye girdiği aktarılmıştı.


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