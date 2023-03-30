'Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi' diyerek duyurdular! Yıllardır konuşulan dünyaca ünlü yıldız Olivier Giroud, bu kez Türkiye'ye geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerde gelecek sezon için çalışmalara da start verildi. Gelecek sezonda hücum hattına bir takivye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi.

SÜRPRİZ: OLIVIER GIROUD

İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe, daha önce de adı transfer için anılan Olivier Giroud'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

RESMİ ADIM ATILACAK

Serie A devi Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız golcü için sarı - lacivertli kurmayların temas halinde olduğu ve kısa süre içerisinde resmi adımın atılacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ...

Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklendiğinin altı çizildi.

Milan'ın 36 yaşındaki yıldızı takıma verdiği katkıdan ötürü tutmak istediği ancak Giroud'nun yeni bir maceraya atılmak istediği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 34 resmi maça çıkan Giroud, 12 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

