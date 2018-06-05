Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sportif direktörlük için anlaşmaya vardığı Damien Comolli, Lyon'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 22.30'da sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Fransız futbol adamının kısa süre içinde resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.

Kendisini karşılayan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Comolli, "Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildiği için çok mutluyum. Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" dedi.

Damien Comolli daha önce Arsenal, Tottenham, St. Etienne ve Liverpool kulüplerinde görev aldı. Comolli, Gareth Bale ve Luka Modric gibi yıldızları keşfeden adam olarak biliniyor.

DAMIEN COMOLLI KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.