Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleri

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı Sportif Direktörü Emre Belözoğlu oldu. Emre Belözoğlu, sözleşmeye değil Fenerbahçe formasına imza attı. Sözleşme süresi: 1 yıl. İşte Emre'nin basın toplantısındaki sözleri... HERKESE TEŞEKKÜRLER "Kolay değil, videoyu izledim, çocukluğuma gittim. Bende emeği olan hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim. Vefat eden hocalarım da var, onlara da Allah'tan rahmet dilerim" BÖYLESİ HAYIRLI OLDU "Allah, bana Fenerbahçe'de bırakmayı nasip etti, çok mutluyum. Pandemi var, böyle olması daha hayırlı oldu. Futbol Takımı'nın arkasında cefakar bir yapı var. Videoyu hazırlayan sosyal medya ve iletişim ekibine teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istedim. Sadece Fenerbahçe'nin olduğu bir süreçte yer almak istedim" İNSANLAR MUTLU UYANSIN İnsanların sabah mutlu uyandığı günler olmasını istiyorum. Rahmetli İslam Çupi ağabeyin dediği gibi 'Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur.' İnşallah bugünlerin gelmesine yardımcı oluruz. Mutlaka hatalarımız olacaktır ama bu camianın her daim ayakta olabilmesi için Fenerbahçe taraftarının desteğine ihtiyacımız var

HER ŞEYİ BEN YAPMADIM "Futbolun sorumluluğunu başkan, bize verdikten sonra kendi kafamızda bir proje çizdik. Ben çok gündeme geldim, bundan rahatsızım. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Sayın başkanımız önderliğinde süreci hep beraber yönettik, bu işler bir kişi üzerinden gitmedi." DOĞRU HAMLELER YAPTIK "Erol Hoca gelmeden önce Tahir Hoca ile de istişare ederek büyük bir fotoğraf ortaya çıkardık. Performans olarak sözleşmeler yaptık. Gönderdiğimiz, getirdiğimiz oyuncu sayıları hepsi hafızamızda. Ciddi ve doğru hamleler yaptık." TRANSFER BAŞARI DEĞİLDİR "Transferi asla başarı olarak görmüyorum. İnandığımız birçok oyuncuyu getirdik. Sahada skor da gelirse, Fenerbahçe önümüzdeki yılları çok daha iyi şekilde atlatacak. Şampiyonluklar halinde planlarımızı 5-10 yıllık yapacağız." EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI "En büyük hayalim, bu memleketin çocuklarına formayı giydirmek. Başkanımızdan altyapı için daha cüretkar bir destek istedim. Skorlar lehimize ama kötü günlerimiz de olacak. Önemli olan o günleri iyi yönetmek. Burada iyi bir ekip var, o günleri de iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum."

BAŞKANIMIZLA ÇOK MUTLUYUM "Başkanımıza bağlıyım ama beraber hareket ettiğimiz bir ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var, birbirimizin işine dahil olduğumuz ya da kendi alanımızda kaldığımız. Başkanımızın önderliğinde bir futbol yapısı oluştu. Önümüzdeki dönem biraz dinamik olacak, bilgilendireceğiz. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Zaten Türkiye'nin bazı parametreleri var. Fenerbahçe için birçok kararımdan vazgeçtim. Şu anki konumumdan çok mutluyum. Başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olmaktan dolayı çok mutluyum." ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ "Kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Burada bir sıkıntı yok. Onun başarısı, Fenerbahçe'nin başarısı. Ona iyi bir ortam sağlama görevi bende, Volkan Ballı da ve Selçuk Şahin'de. Biz, onu korumak için elimizi taşın altına koyacağız." ORTALAMA MAAŞ 1 MİLYON EURO Erol Hoca gelene kadar transferlerde başkanımız ve yönetimle ilerledik. Hocamız dahil olduktan sonra daha kalabalık bir ekip olduk. Kaliteli oyuncu gelmesi gerekiyordu, bir de finansal zorunluluklar var. Yaptğımız tüm transferlerde ortalama maaş 1 milyon euro. Bütçeyi de küçülttük. Önümüzdeki sene de bütçeyi düşürerek devam edeceğiz. İnsanlar belki önümüzdeki sene daha farklı şeyler bekleyecek ama gerçekçi olmak lazım. Erol Hoca'ya ve başkana elimden gelen yardımı yaptım. İStediğimiz 2-3 oyuncu vardı. Alamadığımız oyuncular da var. Türkiye Ligi, Avrupa'da 5 ligden geride. Oyuncular bazen tercihlerini başka ülkelerden yana kullandı, saygı duyuyoruz. 10'da 8, 10'da 9 olarak istediklerimizi yaptığımızı söyleyebilirim.

TRANSFERLERİ NASIL YAPTI? "Oyuncuların kadro yapılanması, nasıl oynayacaksınız gibi soruların cevabı bende değil hocamızda. Teknik konularda ben yorum yapmayayım. Bu konularda istişare ediyoruz ama bu sorunları muhatabı hocamızdır. Bu süreçte oyuncularla direk görüştüm, onların soyunma odasındaki karakterlerini araştırdım. Biraz farklı bir yol diyebilirim. Teknik adamlardan bilgi aldık. Onları tanımak adına kendi gerçeklerimle ilerledim. Oyuncularla iyi bir iletişimim olduğunu düşünüyorum. Her takımda kaptanlık yaptım. Sporcudan kötü insan çıkmaz, yeter ki kendinizi inandırın. Ben böyle bir yol izledim. Arkamdaki en büyük güç, Fenerbahçe ve başkanımızdı. Maddi olarak doğru bir süreç yönettik. Çok daha iyi olabilirdi. Ancak bu durumda, bu kadar oldu. Daha iyisini de yapacağız, bu güç bizde var." HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKLAR "Fenerbahçe yönetiminde, teknik ekibinde kim olursa olsun hedef şampiyonluktur. Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Her branşta böyledir. Fenerbahçe'nin olduğu yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez, ben bunu da yaşadım. Yaşlı ya da genç, kimin iyi oyuncu olduğunu görebilecek durumdaydım. Fenerbahçe'de sorun kaliteydi. İnşallah skorlarlar da yardım eder, hocamızın gerçekten kazanmaya yönelik oyunu var, daha hızlı hedefe gidebiliriz. Ligi bilen, taşın altına elini sokabilecek, kaptanlık yapmış 10'a yakın oyuncumuz var. Bu çok değerli. Herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek beni mutlu ediyor. Verdiğimiz kararların hesabını yapacağımız zamanlar olacak. Allah'a hamd olsun, her şey iyi gidiyor. Skorlar birleştirir. Kötü skorda da gerekeni yapabilecek kapasitemiz var. Bazen insan kendi hayallerinden de bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçiyor. Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Bir gün başka hedefim olursa sizlerle paylaşırım. "