Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleri

İnsanların sabah mutlu uyandığı günler olmasını istiyorum. Rahmetli İslam Çupi ağabeyin dediği gibi 'Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur.' İnşallah bugünlerin gelmesine yardımcı oluruz. Mutlaka hatalarımız olacaktır ama bu camianın her daim ayakta olabilmesi için Fenerbahçe taraftarının desteğine ihtiyacımız var

"Başkanımıza bağlıyım ama beraber hareket ettiğimiz bir ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var, birbirimizin işine dahil olduğumuz ya da kendi alanımızda kaldığımız. Başkanımızın önderliğinde bir futbol yapısı oluştu. Önümüzdeki dönem biraz dinamik olacak, bilgilendireceğiz. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Zaten Türkiye'nin bazı parametreleri var. Fenerbahçe için birçok kararımdan vazgeçtim. Şu anki konumumdan çok mutluyum. Başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olmaktan dolayı çok mutluyum."

TRANSFERLERİ NASIL YAPTI?

"Oyuncuların kadro yapılanması, nasıl oynayacaksınız gibi soruların cevabı bende değil hocamızda. Teknik konularda ben yorum yapmayayım. Bu konularda istişare ediyoruz ama bu sorunları muhatabı hocamızdır. Bu süreçte oyuncularla direk görüştüm, onların soyunma odasındaki karakterlerini araştırdım. Biraz farklı bir yol diyebilirim. Teknik adamlardan bilgi aldık. Onları tanımak adına kendi gerçeklerimle ilerledim. Oyuncularla iyi bir iletişimim olduğunu düşünüyorum. Her takımda kaptanlık yaptım. Sporcudan kötü insan çıkmaz, yeter ki kendinizi inandırın. Ben böyle bir yol izledim. Arkamdaki en büyük güç, Fenerbahçe ve başkanımızdı. Maddi olarak doğru bir süreç yönettik. Çok daha iyi olabilirdi. Ancak bu durumda, bu kadar oldu. Daha iyisini de yapacağız, bu güç bizde var."

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKLAR

"Fenerbahçe yönetiminde, teknik ekibinde kim olursa olsun hedef şampiyonluktur. Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Her branşta böyledir. Fenerbahçe'nin olduğu yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez, ben bunu da yaşadım. Yaşlı ya da genç, kimin iyi oyuncu olduğunu görebilecek durumdaydım. Fenerbahçe'de sorun kaliteydi. İnşallah skorlarlar da yardım eder, hocamızın gerçekten kazanmaya yönelik oyunu var, daha hızlı hedefe gidebiliriz. Ligi bilen, taşın altına elini sokabilecek, kaptanlık yapmış 10'a yakın oyuncumuz var. Bu çok değerli. Herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek beni mutlu ediyor. Verdiğimiz kararların hesabını yapacağımız zamanlar olacak. Allah'a hamd olsun, her şey iyi gidiyor. Skorlar birleştirir. Kötü skorda da gerekeni yapabilecek kapasitemiz var. Bazen insan kendi hayallerinden de bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçiyor. Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Bir gün başka hedefim olursa sizlerle paylaşırım. "