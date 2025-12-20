SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Yıldız isim maça devam edemedi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham başına aldığı darbenin ardından sonra oyuna devam edemezken yerini Devrim Şahin'e bıraktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Yıldız isim maça devam edemedi
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah beyazlılara kötü haber golcüsünden geldi.

BAŞINDAN DARBE ALDI

Beşiktaş a derbi öncesi kötü haber! Yıldız isim maça devam edemedi 1

Maçın 44. dakikasında Beşiktaş tarafından kullanılan korner vuruşunda Tammy Abraham yerde kaldı. Yıldız oyuncu başına darbe aldı. Tedavi olduktan sonra ayağa kalkan Abraham bir süre sonra kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncunun yerine Devrim Şahin oyuna girdi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Beşiktaş a derbi öncesi kötü haber! Yıldız isim maça devam edemedi 2

Beşiktaş bir sonraki maçında Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 62'
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"
Tedesco'dan maç sonu iddialı konuştu!Tedesco'dan maç sonu iddialı konuştu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika beşiktaş Tammy Abraham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.