Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Yıldız isim maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah beyazlılara kötü haber golcüsünden geldi.

BAŞINDAN DARBE ALDI

Maçın 44. dakikasında Beşiktaş tarafından kullanılan korner vuruşunda Tammy Abraham yerde kaldı. Yıldız oyuncu başına darbe aldı. Tedavi olduktan sonra ayağa kalkan Abraham bir süre sonra kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncunun yerine Devrim Şahin oyuna girdi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Beşiktaş bir sonraki maçında Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.