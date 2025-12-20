Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor maçının devre arası olay paylaşım!

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Mücadelenin orta hakemi Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmada, siyah-beyazlılar 31. dakikada penaltı itirazında bulundu. Aydın’ın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile kısa bir görüşme gerçekleştirmesine rağmen pozisyon için inceleme önerisi gelmedi.
Bu kararın ardından Beşiktaş cephesinden devre arasında yapılan paylaşımda “Tiyatro devam ediyor!” ifadesi kullanıldı. Söz konusu mesaj kısa sürede büyük etkileşim alırken, siyah-beyazlı taraftarlar paylaşıma yoğun şekilde beğeni ve yorum yaparak kulüplerine destek verdi.
Tiyatro devam ediyor!#KuklaVAR pic.twitter.com/uY6QPYor7v— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2025
