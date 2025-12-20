SPOR

Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor maçının devre arası olay paylaşım!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun ardından devre arasında sosyal medyada sert bir mesaj paylaştı. Hakem Cihan Aydın’ın VAR ile görüşmesine rağmen inceleme yapılmaması siyah-beyazlı camiada tepki yaratırken, “Tiyatro devam ediyor!” şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Berker İşleyen

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

PENALTI İTİRAZI

Mücadelenin orta hakemi Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmada, siyah-beyazlılar 31. dakikada penaltı itirazında bulundu. Aydın’ın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile kısa bir görüşme gerçekleştirmesine rağmen pozisyon için inceleme önerisi gelmedi.

'TİYATRO DEVAM EDİYOR'

Bu kararın ardından Beşiktaş cephesinden devre arasında yapılan paylaşımda “Tiyatro devam ediyor!” ifadesi kullanıldı. Söz konusu mesaj kısa sürede büyük etkileşim alırken, siyah-beyazlı taraftarlar paylaşıma yoğun şekilde beğeni ve yorum yaparak kulüplerine destek verdi.

