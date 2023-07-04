Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mario Branco'nun hayatı ve biyografisi

Mario Branco ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden son dakika açıklamasında bulunuldu. Mario Branco, Fnerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu. Bu gelişme sonrası birçok kişi Portekizli futbol adamına ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco hakkında merak edilenler...

MARİO BRANCO KİMDİR?

Mario Brancı Portekizli'dir.

Mario Brancı kariyerine Pontrevedra'da scout olarak başladı. Mario Branco, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş takımlarında da aynı görevi üstlendi.

2009 yılında Leixoes takımında sportif direktörlüğe başlayan Branco, son olarak Famalicao'da bu görevi üstlendi.

FENERBAHÇE'NİN SPORTİF DİREKTÖRÜ MARİO BRANCO'NUN KARİYERİ

Famalicao, Sportif Direktör, 2020

PAOK, Sportif Direktör, 2018

Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016

Estoril, Sportif Direktör, 2012

Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011

Leixoes, Sportif Direktör, 2009

Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008

Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006

Wisla Krakow, Şef Scout, 2005

Pontevedra, Şef Scout, 2004

FENERBAHÇE'DEN MARİO BRANCO AÇIKLAMASI

Mario Branco ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.

19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.

Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.

Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.

Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."

