Fenerbahçe'nin yeni stoperi İstanbul'da! Kojo Peprah Oppong imzaya geldi...

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştığı Kojo Peprah Oppong transferinde son aşamaya geçti. Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ile el sıkıştığı 22 yaşındaki Ganalı stoper, resmi işlemleri tamamlamak adına Türkiye'ye ayak bastı.

İSTANBUL'A İNDİ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Uçakla İstanbul'a gelen genç savunmacı, detaylı sağlık taramasından geçmek üzere kulüp yetkilileri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Kojo Peprah Oppong, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİSİ VE MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Fransız medyasının önde gelen yayın organı L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, bu transfer için Nice kulübüne 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, Fransız ekibi yetenekli oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10'luk pay hakkına da sahip olacak.

GEÇTİĞİMİZ YAZ 2.7 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Ganalı stoper, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İsveç temsilcisi Norrköping'den 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nice kadrosuna katılmıştı. Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kariyerine Türkiye'de devam etme kararı alan Oppong, Nice'in geçtiğimiz cumartesi günü Lorient ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçın 20 kişilik maç kadrosuna dahil edilmemiş ve ayrılık sinyalini vermişti.