Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmişlerdi! Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı sona ererken, takımların lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe’nin eşleştiği ekiplerden biri de teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk oldu. Kura sonrasında gözler, sarı-lacivertli ekiple karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın değerlendirmelerine çevrildi. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan genç teknik adam, kura sonuçlarının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları bazı takımların kendisi için özel anlam taşıdığını belirtti. Eski futbolculuk kariyerinde Real Madrid’e karşı önemli mücadeleler verdiğini hatırlatan Turan, Fenerbahçe ile de geçmişten gelen güçlü bir rekabetinin bulunduğunu söyledi.

"DUYGUSAL OLACAK"

"Kesinlikle benim için duygusal anlamı olan birkaç karşılaşma var. Futbolculuk kariyerimde Real Madrid'e karşı büyük bir rekabetin parçası olarak birçok kez oynadım. Elbette Fenerbahçe ile de benzer bir rekabet yaşadım. Birbirimizin elinden kupalar aldık, kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik ve her iki kulübe karşı da birçok derbi oynadım. Bu nedenle iki karşılaşmayı da büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikayesi olan maçlar ve umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olurlar."

HAKAN ÇALHANOĞLU VE ARDA GÜLER...

Türk futbolunun iki önemli ismi Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler hakkında da konuşan Turan, bu karşılaşmaların kendisi açısından ayrı bir anlam taşıyacağını ifade etti. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu kardeşi gibi gördüğünü belirten deneyimli çalıştırıcı, Real Madrid’de oynayan Arda Güler için de övgü dolu sözler kullandı.

"Ayrıca çok kişisel bazı bağlarım da var. Inter'de Hakan Çalhanoğlu oynuyor. O benim için yalnızca eski bir takım arkadaşım değil, neredeyse kardeşim gibi. Milli takımımızın kaptanı ve şimdi birbirimize karşı oynayacağız. Real Madrid'de ise Arda Güler var. Ülkemizin en parlak yeteneklerinden biri. Türk futbolunun umudunu ve geleceğini temsil eden, hepimizin gurur duyduğu bir isim."

FENERBAHÇE’YE BÜYÜK SAYGI

Arda Turan, Fenerbahçe’nin yanı sıra kura sonucunda karşılarına çıkacak diğer takımların da güçlü ekipler olduğuna dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin sahip olduğu futbol kültürüne ve kadro kalitesine vurgu yapan Turan, hiçbir karşılaşmanın kolay olmayacağını söyledi.

"NE DİYEBİLİRİM Kİ?"

"Hayatım boyunca birçok maç oynadım ve antrenörlük yaptım ve dürüst olmak gerekirse kolay bir maç hatırlamıyorum. Futbol sahada belirlenir ve karşılaşacağımız her rakibin seviyesinin gayet farkındayız. Bunların hepsi güçlü bir futbol kültürüne sahip tarihi kulüpler. PSV, kendi geleneklerine sahip ilginç bir hücum takımı. AEK çok iyi gelişiyor ve Yunanistan'daki kulüp çalışmalarını çok iyi organize etmiş durumda. Slovan'ın çok iyi bir teknik direktörü ve her top için mücadele eden bir takımı var. Fenerbahçe hakkında ne diyebilirim ki? Ülkemizin en büyük kulüplerinden biri, harika bir kültüre ve birçok üst düzey oyuncunun bulunduğu harika bir kadroya sahip. Leipzig, Martin Demichelis gibi harika bir teknik direktöre sahip, aktif olarak gelişen bir kulüp. Çok ilginç bir takım. Ve Sporting, Real Madrid ve Inter'i ele alırsanız bunlar futbol tarihine geçmiş kulüpler. Yani kura çekiminden sonra hislerim değişmedi. Şampiyonlar Ligi, futbolun en yüksek seviyesi. Oyunculuk kariyerim boyunca Atletico ile finale giden yolda, grup aşamasında Juventus, ardından Milan, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde Chelsea ve finalde Real Madrid ile karşılaştık. Gerçekten inanırsanız, her şey mümkündür. Shakhtar'da kendimize inandığımızda, her zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Amacımız kendimize sadık kalmak, Shakhtar futbolunu temsil etmek ve geleceğimiz ve hayallerimiz için savaşmaktır. Şampiyonlar Ligi'nde her gol ve her an belirleyici olabilir. Bu yüzden her ayrıntıya dikkat etmeli ve bu turnuvanın her anını sonuna kadar yaşamalıyız. Heyecanlıyız. Gururluyuz. Kimseden korkmuyoruz, ancak her rakibe büyük saygı duyuyoruz."

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Şampiyonlar Ligi’nin futbolun en üst seviyesi olduğunu vurgulayan Arda Turan, Shakhtar Donetsk olarak rakiplerinden çekinmediklerini ancak tüm takımlara saygı duyduklarını dile getirdi. Turan, hedeflerinin kendi oyun anlayışlarından taviz vermeden mücadele etmek ve turnuvada hayallerinin peşinden gitmek olduğunu belirtti.