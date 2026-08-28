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SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililerin Avrupa'daki mücadele takvimi ve turnuva formatı şekillendi.

SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Emre Şen

UEFA Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonu lig aşaması heyecanı başladı. Ülkemizi organizasyonda temsil eden Trabzonspor'un zorlu Avrupa maratonundaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netlik kazandı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Freiburg
Kızılyıldız (D)
KuPS (D)
Hearts
Jablonec
CSKA Sofia (D)

İLK MAÇLAR 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde toplam 6 haftadan oluşan lig aşaması heyecanı 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Bordo-mavili temsilcimizin mücadele edeceği lig maratonu, 17 Aralık 2026 tarihinde oynanacak son maçlarla tamamlanacak.

STATÜ VE TUR ATLAMA ŞARTLARI

Lig aşamasında puan tablosunu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek adına play-off turunda mücadele edecek. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar ise bu sezon için Avrupa macerasını noktalamış olacak.

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Trabzonspor
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