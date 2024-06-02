Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho yola çıktı! Uçaktan ilk fotoğraf geldi...

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor.

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Jose Mourinho, bindiği uçaktan ilk fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'yu taşıyan uçak saat 14:30 da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık bölümüne iniş yapacak.

Saat 19:00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda basına ve taraftara açık imza törenimiz olacak. 18:00 den itibaren stada giriş yapabilirsiniz."

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan açıklamada, "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.





