Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Lucien Favre mi olacak? Lucien Favre kimdir? Lucien Favre Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Ligue 1 ve Bundesliga’da önemli başarılara imza atan Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü Lucien Favre’nin şu sıralar Fenerbahçe’ye geleceği konuşuluyor. Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün ilgilendiği Favre, kendisini topa aşık biri olarak tanımlıyor. Fenerbahçe’nin teklif götürdüğü Lucien Favre’nin teklife sıcak baktığı öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Lucien Favre ile ilgilendiği belirtiliyor.

İtalyan medyası Fenerbahçe’nin Favre'ye iki yıllık sözleşme önerdiğini, tecrübeli hocanın da düşünmek için süre istediğini ileri sürdü.

İsviçre’de çıkış yaptıktan sonra Ligue 1’de ve Bundesliga’da önemli takımlar çalıştıran Lucien Favre’nin kariyerinde birçok başarı bulunuyor.

LUCİEN FAVRE KİMDİR?

63 yaşındaki Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.