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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Lucien Favre mi olacak? Lucien Favre kimdir? Lucien Favre Fenerbahçe’ye mi geliyor?

15.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon transferlerinin bir bir açıklandığı şu günlerde, son olarak Borussia Dortmund’un teknik direktörlüğünü yapan Lucien Favre ile Fenerbahçe’nin adı yan yana geliyor. Teknik direktör arayışlarına hızla devam eden Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün adı son günlerde Lucien Favre ile anılıyor. Kariyerinde birçok başarı bulunan Lucien Favre, İsviçre’de büyük bir çıkış yakalamıştı. Peki Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olacağı söylenen Lucien Favre kimdir?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Lucien Favre mi olacak? Lucien Favre kimdir? Lucien Favre Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Ligue 1 ve Bundesliga’da önemli başarılara imza atan Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü Lucien Favre’nin şu sıralar Fenerbahçe’ye geleceği konuşuluyor. Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün ilgilendiği Favre, kendisini topa aşık biri olarak tanımlıyor. Fenerbahçe’nin teklif götürdüğü Lucien Favre’nin teklife sıcak baktığı öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Lucien Favre ile ilgilendiği belirtiliyor.

İtalyan medyası Fenerbahçe’nin Favre'ye iki yıllık sözleşme önerdiğini, tecrübeli hocanın da düşünmek için süre istediğini ileri sürdü.

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İsviçre’de çıkış yaptıktan sonra Ligue 1’de ve Bundesliga’da önemli takımlar çalıştıran Lucien Favre’nin kariyerinde birçok başarı bulunuyor.

LUCİEN FAVRE KİMDİR?

63 yaşındaki Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.

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İsviçre millî futbol takımı formasıyla 24 maça çıkan Favre,
Lucien Favre, 2 Kasım 1957 yılında İsviçre’nin Saint-Barthélemy kentinde dünyaya gelmiştir. 1.78 boyunda olan Lucien Favre, eski bir futbolcudur. Lucien Favre, Borussia Mönchengladbach ve FC Zürich takımlarının teknik direktörlük yapmıştır.

1991 yılında, 34 yaşındayken, oyunculuk kariyerinden sonraki geleceğini planlamaya başlayan Favre, ilk olarak alt yaş takımlarını çalıştırdı. Bu, kariyerinin geri kalanı için çok önemliydi. Ardından bir üçüncü lig takımının başına geçti ve kariyerine bu yönde devam etti.


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Bundesliga Fenerbahçe Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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