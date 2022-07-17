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Fenerbahçe'nin yeni transfer Willian Arao'nun başına reklam panosu düştü! Canlı yayın kazası...

17.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Willian Arao, röportaj verdiği sırada arkasında bulunan reklam panosu üstüne düştü. Kafasına ufak bir darbe olan Arao, orada bulunan görevlilerin yardımıyla reklam panosundan kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan Willian Arao, röportajına devam etti.

Fenerbahçe'nin yeni transfer Willian Arao'nun başına reklam panosu düştü! Canlı yayın kazası...
Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, röportaj verdiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Reklam panosu kafasına düşen yıldız oyuncu olaydan yara almadan kurtuldu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Arao, Fenerbahçe'nin tarihine geçmek istediğini söyledi.

İŞTE O TALİHSİZ AN...

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"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"

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"Burada olmak benim için büyük bir onur. Bir rüyanın gerçek olması gibi. Çok hırslıyım. Umarım sahaya istediklerimi yansıtabilirim. 8 ay Barcelona'da deneme antrenmanlarına çıkmıştım. Jorge Jesus, gelmeden önce bana benden beklentilerinden ve takımın hedeflerinden bahsetti. Hiç şüphe yok ki Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımı ve en çok şampiyon olan takımı. Gelmeden önce Alex ve Aurelio ile konuştum. Baskı altında oynamaya alışığım. Umarım derbileri ve bütün maçları kazanıp şampiyon oluruz."

"ŞU AN TAKIM İYİ SEVİYEDE"

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"Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum ve oyunculardan ne beklediğini biliyorum. Oyunculardan hep yüksek konsantrasyon ister. En iyi seviyemizde ne zaman oluruz bilmiyorum ancak şu anda takım gayet iyi seviyede. Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok iyi karşılandım. Önümüzdeki günlerde ailem de gelince daha da mutlu olacağım. Şu anda ev bakıyorum. Ancak ben burada kendimi evimde hissediyorum"

"JESUS BENİ GENELDE ÖN LİBERO OYNATIR"

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"Brezilya'da ön libero pozisyonunda oynuyordum ancak savunmada da oynayabilirim. En iyi performansımı ön liberoda gösterdim ancak hocamız beni nerede oynatırsa en iyi performansımı vermeye çalışırım. Jesus beni genelde ön libero oynatır. Ben oyunu kontrol etmek için elimden geleni yapmaya çalışan, iyi pas yüzdesi yakalamaya çalışan ve kademelere iyi girmeye çalışan bir oyuncuyum."

"UMARIM KULÜBÜN TARİHİNE GEÇERİM"

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"Türk kültürünü yavaş yavaş öğrenmeye çalışacağım. 'Günaydın' demeyi şimdiden öğrendim. Umarım ben de Alex, Carlos, Aurelio gibi bu kulübün tarihine geçerim. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. Brezilya'da 5 numarayı ön liberolar giyer. 5 numara giymemin özel bir sebebi yok. Luiz Gustavo da pas konusunda başarılı, markajda agresif bir isim, tıpkı benim gibi. Ancak bunlar benim konuşmam gereken konular değil. Gustavo, geldiğimden bu yana bana çok yardımcı oldu."


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