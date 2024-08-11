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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin yapacağını yaptı! Galatasaraylı taraftara verdiği yanıt olay oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.08.2024 19:12
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint Maximin Süper Lig'deki ilk maçında göz doldururken sosyal medyada da Galatasaray taraftarına verdiği yanıtla gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin yapacağını yaptı! Galatasaraylı taraftara verdiği yanıt olay oldu
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, son oynanan Adana Demirspor mücadelesindeki performansıyla göz doldururken Edin Dzeko'nun 3 puanı getiren golünün asistini yapmayı başarmıştı.

Gösterdiği performansla otoritelerden tam not alan oyuncu, maç sonrası sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Fenerbahçe'ye transferi açıklandığı dönem kendisi hakkında yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Saint-Maximin yine iş başındaydı.

GALATASARY TARAFTARINA YANIT

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Bir Galatasaray taraftar sayfasının Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde bir paylaşımını gözüne kestiren oyuncu, boş durmadı.

Allan Saint-Maximin, Galatasaray taraftarının paylaşımına, "Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?" yanıtını verdi.

"AĞLA İYİ GELİR"

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"5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazan bir Trabzonspor taraftarına Saint-Maximin, "Ağla, iyi gelir" cevabını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray
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