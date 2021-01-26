Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Nijeryalı kanat oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe’nin QPR’den transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a geldi.
4,5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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