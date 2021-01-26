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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

26.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Nijeryalı kanat oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe’nin QPR’den transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a geldi.

4,5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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