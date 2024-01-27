Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'da! Dikkat çeken şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe, stopere bir takviye daha yapıyor. Sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncüyü de kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile de el sıkıştı. Satın alma opsiyonu belirtilmeden anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler dev bir adım atmış oldu.

"İNŞALLAH SONU GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİRİZ"

Söyüncü, menajeriyle birlikte geç saatlerde İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





