Fenerbahçe'nin yeni transferi Cherno Alagie Jobe, sessiz sedasız antrenmana katıldı!

Fenerbahçe, Gambiyalı 2005 doğumlu iki oyuncu Cherno Alagie Jobe'yi kadrosuna kattı. Resmi duyuru yapılmadan antrenmanlara başlayan genç oyuncunun fotoğrafları kulüp hesabından görüntülendi.

JORGE JESUS A TAKIM'DA ŞANS VERDİ

Henüz 2005 doğumlu olmasına rağmen Jorge Jesus tarafından A Takım'da şans verilen Cherno Alagie Jobe'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CHERNO ALAGİE JOBE KİMDİR?

2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe, Fenerbahçe'nin gençleşme projesi kapsamında transfer edildi. Eski takımında 23 numaralı formayı terleten Jobe, orta sahada görev alıyor.

