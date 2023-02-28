SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Cherno Alagie Jobe, sessiz sedasız antrenmana katıldı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cherno Alagie Jobe, sessiz sedasız antrenmana katıldı!

28.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Afrika'dan transfer ettiği isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe da dün A takımla idmana çıktı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından duyurmadığı bu transfer, antrenman fotoğraflarına bakınca fark edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cherno Alagie Jobe, sessiz sedasız antrenmana katıldı!

Fenerbahçe, Gambiyalı 2005 doğumlu iki oyuncu Cherno Alagie Jobe'yi kadrosuna kattı. Resmi duyuru yapılmadan antrenmanlara başlayan genç oyuncunun fotoğrafları kulüp hesabından görüntülendi.

JORGE JESUS A TAKIM'DA ŞANS VERDİ

FpMBR_0XEAIeo_g

Henüz 2005 doğumlu olmasına rağmen Jorge Jesus tarafından A Takım'da şans verilen Cherno Alagie Jobe'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CHERNO ALAGİE JOBE KİMDİR?

2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe, Fenerbahçe'nin gençleşme projesi kapsamında transfer edildi. Eski takımında 23 numaralı formayı terleten Jobe, orta sahada görev alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklamasıArda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması
Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...
Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe erden kulübün

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Sosyal medya yanıyor! Icardi'ye kalpli yanıt... Beşiktaş'ı takipten çıktı

Sosyal medya yanıyor! Icardi'ye kalpli yanıt... Beşiktaş'ı takipten çıktı

Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması

Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması

Ampute futbolcusu Marcin Oleksy'nin attığı gol, Puskas Ödülü'nün sahibi oldu!

Ampute futbolcusu Marcin Oleksy'nin attığı gol, Puskas Ödülü'nün sahibi oldu!

Messi'nin kazandığı gecede Ronaldo 2007'nin ardından bir ilki yaşadı...

Messi'nin kazandığı gecede Ronaldo 2007'nin ardından bir ilki yaşadı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.