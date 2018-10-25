Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu. ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti. Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu. ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti. Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.



