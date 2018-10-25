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Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni transferi Erick Green'in Beşiktaş forması giyen Loris Karius'a Twitter'dan hakaret etmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu. ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti. Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu. ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti. Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Erick Green twitter

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